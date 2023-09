Van Bommel verlengt contract bij Royal Antwerp na primeur in Champions League

Delen via E-mail

Mark van Bommel blijft nog een jaar langer bij Royal Antwerp. De 46-jarige trainer heeft zijn contract bij de Belgische kampioen vrijdag met een seizoen verlengd.

Afgelopen woensdag plaatste Van Bommel zich met Antwerp voor het hoofdtoernooi van de Champions League door het Griekse AEK over twee duels te verslaan. Daarmee debuteert de Belgische club in het Europese miljoenenbal.

In de Champions League neemt Royal Antwerp het in de groepsfase op tegen FC Barcelona, FC Porto en Shakhtar Donetsk.

Voor Van Bommel wordt Royal Antwerp de derde club waarmee hij in de Champions League actief zal zijn. Eerder kwam hij al met PSV en VfL Wolfsburg in het belangrijkste Europese clubtoernooi uit.

In zijn eerste seizoen bij Antwerp leidde Van Bommel zijn ploeg naar de landstitel en de nationale beker. Begin deze jaargang veroverde 'The Great Old' ook al de Belgische supercup.