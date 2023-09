PSV-coach Bosz over aanstaande transfer Lozano: 'Nog niet 100 procent rond'

Peter Bosz ziet Hirving Lozano graag naar PSV komen. De coach van de Eindhovenaren besprak de aanstaande transfer van de Mexicaan al met Johan Bakayoko, die vrijdag liet weten dat hij bij PSV blijft.

"Ik kan Johan niets beloven en ik hoop dat Lozano komt, want hij is een goede speler", vervolgde Bosz. "We spelen heel veel grote en belangrijke wedstrijden, dus we hebben ook heel veel goede spelers nodig. Er kon op de flanken nog wel iemand bij, vonden wij."