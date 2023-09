Slot verwacht geen grote transfers meer: 'Ben blij dat het 1 september is'

Feyenoord gaat zich in de komende uren niet meer roeren op de transfermarkt. Trainer Arne Slot is blij dat de transferperiode bijna achter de rug is. Ook kijkt hij tevreden terug op de loting van de Champions League.

"Inkomend verwacht ik geen grote dingen", zei Slot vrijdag op een persconferentie. "Uitgaand ook niet, maar het zou nog wel zo kunnen zijn dat er een speler een huur- of verkooptransfer gaat maken. Ik ben blij met de groep die we nu hebben."

Feyenoord beleefde een bedrijvige transferperiode. Onder anderen Orkun Kökçü (Benfica), Sebastian Szymanski (Dynamo Moskou, was gehuurd) en Danilo (Rangers FC) gingen weg. Daar stond de komst van onder anderen Ramiz Zerrouki (FC Twente), Bart Nieuwkoop (Union Saint-Gilloise) en Calvin Stengs (OGC Nice) tegenover. De transfermarkt sluit vrijdag om 23.59 uur.

"We hebben best veel spelers moeten halen, maar dat kwam ook doordat we de laatste jaren veel spelers hadden gehuurd", vervolgde Slot. "Die gaan dan ook altijd weer weg. We hadden sowieso best wel een groot verloop."

"Het was onrustig, ik ben blij dat het 1 september is en iedereen weet waar die aan toe is. Dat ik niet meer op mijn telefoon hoef te kijken of Dennis (te Kloese, directeur, red.) nog belt met positief of negatief transfernieuws."

Slot vindt Champions League-loting geweldig

Donderdag werd Feyenoord bij de loting voor de Champions League gekoppeld aan Atlético Madrid, SS Lazio en Celtic. Slot is blij met de tegenstanders in de groepsfase. "Ik vind het een geweldige loting", vervolgde hij.

"Het is mijn debuut in de Champions League en bij Feyenoord is dit toernooi ook niet schering en inslag. Dan hoop je op een loting die Champions League-waardig is. Dat is met deze tegenstanders in ruime mate gelukt. Het zijn stuk voor stuk traditierijke clubs met geweldige stadions. Voor ons is het een heel mooie loting."

Met Lazio treft Feyenoord een oude bekende. Vorig seizoen speelden de Rotterdammers in de groepsfase van de Europa League twee keer tegen de ploeg van trainer Maurizio Sarri. In Rome verloor Feyenoord met 4-2, in De Kuip zegevierde Slots ploeg met 1-0. "Ze hadden toen wel één of twee spelers rust gegeven", herinnerde Slot zich nog.

"Ik verwacht wat dat betreft dat ze de Champions League anders gaan benaderen dan de Europa league. Maar het was een team waarmee wij ons goed konden meten. Atlético is een club die altijd moet opboksen tegen het grote geld van Barcelona en Real. Maar eens in de zoveel jaar doen ze het heel goed. Het is ook een club die altijd in de Champions League speelt en vaak ook verder weet te komen. Celtic is ook een mooie club, maar vind ik verder moeilijk in te schatten."

In de Eredivisie gaat Slot zondag met zijn ploeg om 12.15 uur op bezoek bij FC Utrecht. De Rotterdammers boekten vorig weekend hun eerste competitiezege door met 6-1 te winnen van Almere City. De wedstrijd in Stadion Galgenwaard staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.