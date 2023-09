Alsnog droomtransfer voor Amrabat: middenvelder op huurbasis naar United

Sofyan Amrabat heeft op Deadline Day een droomtransfer naar Manchester United afgerond. De 27-jarige in Huizen geboren middenvelder wordt voor één seizoen gehuurd van Fiorentina.

Voor Amrabat mag de transfer als sprookjesachtig worden gezien. Nadat hij vanaf zijn jeugdclub FC Utrecht in 2017 bij Feyenoord was beland, leek een carrière in de top niet meer voor hem weggelegd. In De Kuip werd Amrabat te licht bevonden. Ook bij Club Brugge slaagde hij niet. Maar bij Hellas Verona bloeide de middenvelder volledig op.