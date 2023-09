AZ treft Aston Villa, Legia en Zrinjski in groepsfase Conference League

AZ is vrijdag in Monaco bij de loting voor de groepsfase van de Conference League gekoppeld aan Aston Villa. Legia Warschau en Zrinjski Mostar zijn de andere tegenstanders van de Alkmaarders in groep E.

Foto: Bart-Jan Dekker

AZ had makkelijker kunnen loten. De Eredivisionist treft met Aston Villa de enige Premier League-club in de groepsfase. Emiliano Martínez, de Argentijnse keeper die Oranje dwarszat op het WK in Qatar, is de doelman van de kapitaalkrachtige club uit Birmingham, die als zevende eindigde in de competitie.

Legia won vorig seizoen de beker in Polen en kroonde zich vijftien keer tot landskampioen. Zrinjski Mostar is op papier de zwakste club in de groep. De Bosniërs stuntten wel al eens in Europa door in 2019 FC Utrecht uit te schakelen in de voorronde van de Europa League.

De eerste speelronde van de groepsfase is op 21 september.

Voormalig West Ham United-captain Mark Noble verrichtte de loting samen met voormalig Grieks international Traianos Dellas. Foto: ANP

AZ ontsnapte aan uitschakeling

Vorig seizoen haalde AZ de halve finales van de Conference League, maar dit seizoen dreigde het toernooi voor de ploeg van trainer Pascal Jansen al snel afgelopen te zijn. In de play-offwedstrijd tegen SK Brann gaf AZ donderdag een 1-3-voorsprong uit handen (3-3), maar in de strafschoppenserie (5-6) werd alsnog een ticket voor het hoofdtoernooi bemachtigd.

Eerder op vrijdag lootte Ajax in Monaco voor de groepsfase van de Europa League. De Amsterdammers werden in groep B gekoppeld aan Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion en AEK.

De loting voor de Champions League was donderdag al. PSV werd in groep B gekoppeld aan Sevilla, Arsenal en RC Lens, terwijl Feyenoord in groep E Atlético Madrid, Lazio en Celtic treft.