Ajax-coach Steijn spreekt van pittige EL-loting: 'Maar ik hou wel van uitdaging'

Ajax-trainer Maurice Steijn spreekt van een zware, maar mooie uitkomst van de Europa League-loting. De Amsterdammers zijn daarin gekoppeld aan Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion en AEK.

"Dit is een zware, maar ook een mooie loting", begon Steijn vrijdag op een persmoment in de aanloop naar de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. "Maar ik hou wel van een uitdaging. We gaan de strijd vol overgave aan."

Steijn stelde eerst bezig te zijn met de wedstrijd van zondag tegen Fortuna, maar logischerwijs waren de Europa League-loting en de laatste ontwikkelingen op de transfermarkt voornamelijk onderwerp van gesprek.

Veel tijd had hij nog niet gehad om de opponenten in de Europa League te analyseren. "Maar het verhaal van Brighton is bekend. Ze waren vorig jaar de verrassing van de Premier League. Manchester City-trainer Pep Guardiola vindt niet voor niets dat ze tot de beste ploegen van Engeland behoren."

"Marseille is een traditioneel sterke ploeg. Daar zal het ongetwijfeld een heksenketel worden", zei de 49-jarige Steijn. "En AEK was lange tijd op weg naar de Champions League, dus ook dat zal een pittige wedstrijd worden."

Steijn rekent tegen Fortuna niet op Bergwijn Maurice Steijn rekent in het duel met Fortuna Sittard van zondag niet op Steven Bergwijn, die donderdag tegen Ludogorets geblesseerd uitviel. De aanvoerder kampt met klachten aan een pees rond de knie.

Steijn gaat in op laatste transfergeruchten

Steijn ging op het persmoment ook in op de laatste transfergeruchten. De Amsterdammers haalden eerder op de dag Sivert Mannsverk binnen, maar zijn nog niet klaar. Volgens verschillende media werkt Ajax aan het binnenhalen van VfB Stuttgart-linksback Borna Sosa.

"Op die positie was ik nog steeds niet helemaal tevreden", zei Steijn. "Met Jorrel Hato en Gastón Ávila hebben we twee spelers die liever centraal spelen. Toen deed deze mogelijkheid zich voor. We hopen het snel rond te maken."

De mogelijke komst van Kroatisch international Sosa betekent dat Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine mogelijk een transfer kunnen maken. "Het feit dat we Sosa willen halen, geeft aan dat er voor die jongens ruimte is om ergens anders minuten te maken."

De transfermarkt is in Nederland tot vrijdag 23.59 uur open. Ajax trapt in de Eredivisie zondag om 14.30 uur af op bezoek bij Fortuna Sittard.