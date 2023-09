Reiziger neemt Van Bommel, Hato en nog elf debutanten op in selectie Jong Oranje

Michael Reiziger heeft vrijdag dertien debutanten opgenomen in zijn eerste selectie als bondscoach van Jong Oranje. Ruben van Bommel van AZ en Jorrel Hato van Ajax behoren tot de spelers die voor het eerst zijn geselecteerd.

Het grote aantal debutanten is geen verrassing. Reiziger moet doorselecteren nadat Jong Oranje op het EK in Georgië en Roemenië mocht aantreden met spelers die geboren zijn in het jaar 2000 en daarna. In de kwalificatie voor het EK 2025 mogen alleen spelers geboren in 2002 of later geselecteerd worden.