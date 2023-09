Bondscoach Spanje heeft spijt van applaus voor Rubiales, maar wil niet opstappen

Bondscoach Luis de la Fuente van de Spaanse mannenploeg heeft spijt van zijn applaus bij de veelbesproken toespraak van Luis Rubiales. De trainer benadrukte vrijdag dat hij de kus van de bondsvoorzitter aan voetbalster Jennifer Hermoso veroordeelt.

"Zijn acties stroken op geen enkele manier met mijn eigen normen en waarden. Ik zal altijd streven naar gelijkheid en respect. Ik ben zelf altijd van onbesproken gedrag geweest. Noch Jennifer, noch een van de andere speelsters is verantwoordelijk voor alles wat er gebeurd is."

De la Fuente vindt niet dat hij moet opstappen na zijn applaus. "Ik heb een fout gemaakt, dus ik bied mijn excuses aan. Het was een enorme fout. Als ik het kon terugdraaien, had ik dat heel graag gedaan."

De 62-jarige coach noemt de eerdere bondsvergadering een onwerkelijke ervaring. "We dachten dat we getuige zouden zijn van het aftreden van de voorzitter. De situatie overdonderde mij. Het was een ongemakkelijke situatie."

"Ik rechtvaardig niets. Het is niet te rechtvaardigen", benadrukte De la Fuente. "Ik probeer uit te leggen in wat voor situatie wij verkeerden. Ik heb het als overweldigend ervaren."

Eerder ging ook Jorge Vilda, de bondscoach van de Spaanse voetbalsters, door het stof vanwege zijn applaus bij de toespraak van Rubiales. Vilda vond het gedrag van de voorzitter onacceptabel. "Het is op geen enkele manier een goede afspiegeling van de waarden die ik in het leven, in de sport en in het voetbal hoog in het vaandel heb."