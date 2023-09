Ajax loot met Marseille en Brighton zware tegenstanders in Europa League

Ajax is vrijdag bij de loting in Monaco voor de groepsfase van de Europa League gekoppeld aan Olympique Marseille en Brighton & Hove Albion. De Amsterdammers kennen daarmee een zware loting, met verder ook AEK Athene als tegenstander in groep B.

Foto: NU.nl

Brighton was afgelopen seizoen een positieve uitschieter in de Premier League. De club van oud-Ajacied Joël Veltman eindigde als vijfde en plaatste zich zo voor het eerst in de historie voor Europees voetbal. Met Bart Verbruggen, die afgelopen weekend voor het eerst een basisplaats had, heeft de club een Nederlandse doelman.

Het is voor het eerst sinds 2016 dat Ajax actief zal zijn in de Europa League-groepsfase, die op 21 september begint. De andere speeldata zijn 5 oktober, 26 oktober, 9 november, 30 november en 14 december. Het speelschema is nog niet bekend.

Later deze vrijdag (om 14.30 uur) wordt in Monaco geloot voor de groepsfase van de Conference League en dan zit AZ in de koker. De loting voor de Champions League was donderdag al. PSV werd in groep B gekoppeld aan Sevilla, Arsenal en RC Lens, terwijl Feyenoord in groep E Atlético Madrid, Lazio en Celtic treft.