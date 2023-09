Feyenoord vult keepersgilde aan met Manchester City-talent Van Sas

Feyenoord heeft doelman Mikki van Sas vrijdag transfervrij overgenomen van Manchester City. De negentienjarige Utrechter heeft tot medio 2026 getekend in De Kuip.

Feyenoord was op zoek naar een extra doelman vanwege de blessure van Justin Bijlow. Trainer Arne Slot beschikt daarnaast over Timon Wellenreuther en Kostas Lamprou. Naast Van Sas werd ook Nick Marsman als optie genoemd.

"De laatste dagen is het snel gegaan. Ik ben er trots op dat ik me nu speler van Feyenoord mag noemen", zegt Van Sas op de site van de Rotterdamse club. De doelman gaat bij de landskampioen met rugnummer 39 spelen.

"De cirkel is in zekere zin rond. Ooit ben ik in de F'jes al gescout en nu ben ik vele jaren later weer terug als contractspeler, met een hele hoop ervaring die ik onder andere heb opgedaan bij Manchester City. Hier bij Feyenoord wil ik de volgende stappen zetten in mijn carrière."

De in Utrecht geboren Van Sas begon zijn carrière bij amateurclub USV Hercules. In 2016 werd hij opgepikt door FC Utrecht, waarbij hij drie jaar in de jeugdopleiding speelde. In de zomer van 2020 maakte hij de overstap naar City, maar een debuut in de hoofdmacht van 'The Citizens' bleef uit.