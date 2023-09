Maatsen, Hartman en Van de Ven debuteren in selectie Nederlands elftal

Bondscoach Ronald Koeman heeft Quilindschy Hartman (Feyenoord), Ian Maatsen (Chelsea) en Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) opgenomen in de definitieve selectie van Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Ierland. Het drietal is niet eerder opgeroepen.

Ook Steven Berghuis behoort tot de 25-koppige selectie. De Ajacied kreeg eerder geen plaats in de voorselectie van Koeman. Ten opzichte van de voorselectie zijn Steven Bergwijn, Memphis Depay, Sven Botman, Justin Bijlow en Brian Brobbey afgevallen.

Ajax-aanvoerder Bergwijn raakte donderdag geblesseerd in de Europa League-confrontatie met Ludogorets en Memphis en Botman liepen afgelopen weekend een kwetsuur op. Feyenoord-keeper Bijlow staat door een breukje in zijn pols langere tijd aan de kant.

Naast Van de Ven, Maatsen en Hartman gaat ook Tijjani Reijnders voor het eerst een volledige interlandperiode meemaken. De 25-jarige middenvelder, die in de zomer AZ verruilde voor AC Milan, trainde in juni als reserve mee met de selectie van Koeman voor de Nations League-eindronde en viel vlak voor de halve finale tegen Kroatië af.

De 25-koppige selectie Keepers: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Brentford FC) en Andries Noppert (Heerenveen)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona FC), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Ian Maatsen (Chelsea), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenvelders: Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Joey Veerman (PSV) en Mats Wieffer (Feyenoord)

Aanvallers: Xavi Simons (RB Leipzig), Steven Berghuis (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (PSV), Donyell Malen (Borussia Dortmund) en Wout Weghorst (TSG Hoffenheim)

Onduidelijk wie gaat keepen bij Oranje

Zonder Bijlow, die in de Nations League-eindronde eerste doelman van Oranje was, zijn Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Brentford FC) en Andries Noppert (Heerenveen) de keepers in de Oranjeselectie. Het is nog onduidelijk wie Koeman deze interlandperiode gaat opstellen.

Ook in de spits is de spoeling dun, zeker nu Memphis opnieuw ontbreekt. In de eindronde van de Nations League koos Koeman voor Cody Gakpo in de punt. Wout Weghorst is ook nog een optie.

De selectie van Oranje verzamelt maandag op de KNVB Campus in Zeist. Donderdag staat in Eindhoven de confrontatie met Griekenland op het programma. Het duel met de Ieren is zondag 10 september in Dublin.

Door de nederlaag tegen Frankrijk (4-0) in maart staat er best wat druk op de kwalificatieduels. Oranje moet in groep B bij de eerste twee eindigen voor een rechtstreeks ticket voor het EK van volgend jaar in Duitsland. Als Nederland dat niet redt, is het veroordeeld tot het spelen van play-offs.