EK-winnaar Bonucci kiest met Union Berlin voor eerste club buiten Italië

Leonardo Bonucci gaat op 36-jarige leeftijd zijn eerste buitenlandse avontuur aan. De routinier heeft voor één jaar getekend bij 1. FC Union Berlin, dat de verdediger oppikt bij Juventus.

"Het is best bijzonder dat ik voor het eerst in het buitenland ga spelen", vertelt Bonucci op de website van zijn nieuwe werkgever. "Bij Union heb ik de mogelijkheid om op het hoogste niveau actief te blijven."

Union Berlin presteert de laatste seizoenen uitstekend en plaatste zich afgelopen seizoen zelfs voor de Champions League. Voor Bonucci kent het miljardenbal weinig geheimen.

De verdediger was jarenlang een steunpilaar bij Juventus, maar dreigde dit seizoen weinig in actie te komen. Verdeeld over twee periodes kwam Bonucci tot liefst 502 officiële duels voor de Italiaanse recordkampioen.

Voor de nationale Italiaanse ploeg kwam hij 121 keer in actie, waaronder in de EK-finale van 2021. Het was Bonucci die tegen Engeland op Wembley de 1-1 maakte, waarna de Italianen triomfeerden in de strafschoppenserie.