Wijnaldum verruilt uitzichtloze situatie bij PSG voor Saoedisch Al Ettifaq

Georginio Wijnaldum heeft een einde gemaakt aan zijn uitzichtloze situatie bij Paris Saint-Germain. De 32-jarige middenvelder heeft zaterdag een driejarig contract getekend bij het Saoedische Al Ettifaq.

Wijnaldum maakte in de zomer van 2021 de overstap van Liverpool naar PSG, maar belandde in Parijs al snel op een zijspoor. Vorig seizoen werd de 89-voudig Oranje-international verhuurd aan AS Roma, maar ook dat seizoen verliep niet gelukkig voor de middenvelder.

Al vroeg in het seizoen brak Wijnaldum zijn scheenbeen, waardoor hij een half jaar vanaf de zijlijn moest toekijken. In totaal kwam hij 23 wedstrijden in actie voor Roma, waarin hij twee keer scoorde.

Al Ettifaq is de zevende club voor Wijnaldum in zijn profloopbaan. De routinier was eerder ook actief voor Feyenoord, PSV en Newcastle United.

Georginio Wijnaldum wordt bij Al Ettifaq herenigd met voormalig teamgenoot Jordan Henderson. Foto: Getty Images

Gerrard is trainer van Al Ettifaq

Bij Al Ettifaq treft Wijnaldum oude bekende Jordan Henderson, die eerder deze zomer de overstap maakte van Liverpool naar de Saoedische club. De twee middenvelders stonden aan de basis van meerdere successen voor Liverpool, met als hoogtepunt het winnen van de Champions League in 2019.

Steven Gerrard staat sinds juli aan het roer bij Al Ettifaq. De Liverpool-legende trok al meerdere spelers aan, onder wie Henderson (Liverpool), Jack Hendry (Club Brugge), Amin Younes (FC Utrecht) en Moussa Dembélé (Olympique Lyon).

De kans dat Wijnaldum nog gaat spelen voor Oranje lijkt met de overstap kleiner te zijn geworden. De middenvelder maakte al geen deel uit van de selectie voor de komende twee EK-kwalificatieduels met Griekenland en Ierland. Zijn laatste interland was in juni. Toen verloor Oranje de troostfinale van de Nations League tegen Italië (2-3).