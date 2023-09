Chelsea betaalt fors voor City-talent Palmer, Ten Hag zorgt voor Turkse primeur

Chelsea heeft vrijdag Cole Palmer overgenomen van Manchester City. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler tekent tot medio 2030 in Londen. Het Manchester United van Erik ten Hag heeft de Turkse doelman Altay Bayindir overgenomen van Fenerbahçe.

Palmer maakte jarenlang deel uit van de jeugdopleiding van City. In totaal kwam hij tot 41 duels in de hoofdmacht van 'The Citizens'. De Engelsman maakte twee weken geleden nog de gelijkmaker tegen Sevilla (1-1) in de strijd om de Europese Super Cup. City won de prijs uiteindelijk na strafschoppen.