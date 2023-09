Na de traditioneel drukke zomer vol met voorrondes heeft Nederland opnieuw een extra Champions League-ticket in het vizier. De gewonnen strafschoppenserie van AZ tegen SK Brann kan bij het opmaken van de coëfficiëntenbalans de doorslag geven. Een analyse.

Voor de landen onder de absolute top is de zomer jaarlijks de belangrijkste periode voor de UEFA-coëfficiëntenlijst. Het doel is om met zoveel mogelijk clubs het mijnenveld van de voorrondes te overleven, zodat er in het najaar flink kan worden gescoord in de vele groepswedstrijden, die ook nog meer punten opleveren dan duels in de kwalificaties.

Na 2021 (vijf van de vijf overzomeraars) en 2022 (vier van de vijf) gaat ook 2023 (opnieuw vier van de vijf) als succeszomer de boeken in voor Nederland. FC Twente was dit en afgelopen jaar de spelbreker, al golden de tukkers als absolute underdog in de duels met Fiorentina en Fenerbahçe. Gelukkig konden de Enschedeërs in de wedstrijden daarvoor wel sprokkelen.

De kwalificatie 'succeszomer' zouden we niet hebben gebruikt als AZ donderdagavond zou zijn uitgeschakeld door de Noorse subtopper SK Brann. De triomf in de strafschoppenserie kan op termijn het verschil betekenen tussen twee of drie vaste plekken in de Champions League.

In plaats van drie troeven in Europa kan de Eredivisie de komende maanden met liefst vier clubs oogsten. AZ zit vanmiddag bovendien in pot 1 bij de Conference League-loting, waardoor op papier een groep des levens wacht. Het is reëel dat de Alkmaarders minimaal drie zeges boeken, die alleen al goed zouden zijn voor 1,2 punten voor de coëfficiëntenlijst.

Coëfficiëntenlijst per 31 augustus 2023 (cyclus 2019-2024): 1. Engeland - 89,178 (4)

2. Spanje - 75,989 (4)

3. Italië - 71,712 (4)

4. Duitsland - 69,767 (4)

5. Nederland - 55,100 (3)

6. Frankrijk - 52,331 (2)

7. Portugal - 48,316 (1)

8. België - 38,400 (1)

9. Turkije - 32,850 (1)

10. Schotland - 31,650 (1)

Tussen haakjes het aantal directe CL-tickets

Ongekende luxe voor Nederland

In de strijd met Frankrijk om de vijfde plek kan Nederland elk punt gebruiken. De Eredivisie koestert, nu de kruitdampen van de voorrondezomer zijn opgetrokken, een marge van 2,769 punten op de Ligue 1 in de flink op streek zijnde cyclus 2019-2024. Per overwinning krijgt Nederland vanaf de groepsfase 0,4 punten, een remise levert 0,2 punten op.

Blijft Nederland vijfde, dan mogen er in het seizoen 2025/2026 minimaal drie Eredivisie-clubs meedoen aan de Champions League. Een vierde team is in dit scenario actief in de voorronde. Voor een land dat in 2018 en 2019 zijn kampioen moest inschrijven voor de kwalificaties is dat een ongekende luxe.

Frankrijk is met liefst zes teams van de partij, maar moet daardoor elk resultaat wel door zes delen, waardoor overwinningen slechts 0,33 punten in het laatje brengen en gelijke spelen 0,17 punten. Bij Nederland gaat elke score door vijf, corresponderend met het aantal teams dat dit seizoen aan de start van de Europese campagne stond.

De Ligue 1 vaardigt dit seizoen Paris Saint-Germain en RC Lens af aan de Champions League, Olympique Marseille, Stade Rennais en Toulouse trekken ten strijde in de Europa League en Lille moet zijn opwachting maken in de Conference League. Pikant is dat RC Lens een van de tegenstanders is van PSV, waardoor heuse coëfficiëntenclashes wachten.

Voor Portugal, in een niet zo grijs verleden een grote rivaal, dreigt een tussenjaar. De Primeira Liga zag Vitória SC en FC Arouca afhaken in de Conference League-voorronde, waardoor de kans wel heel klein is dat het op korte termijn de Eredivisie en de Ligue 1 kan bedreigen. Zou AZ zijn uitgeschakeld door SK Brann, dan zouden 'we' achterom hebben moeten kijken, want met slechts drie clubs de groepsfase ingaan vormt een risico. Zeker als twee daarvan uitkomen in de Champions League.

Balans Nederlandse clubs: 2019/2020 : 50 duels, 21 zeges, 17 gelijke spelen, 12 nederlagen

: 50 duels, 21 zeges, 17 gelijke spelen, 12 nederlagen 2020/2021 : 38 duels, 18 zeges, 6 gelijke spelen, 14 nederlagen

: 38 duels, 18 zeges, 6 gelijke spelen, 14 nederlagen 2021/2022 : 69 duels, 37 zeges, 19 gelijke spelen, 13 nederlagen

: 69 duels, 37 zeges, 19 gelijke spelen, 13 nederlagen 2022/2023 : 48 duels, 26 zeges, 8 gelijke spelen, 14 nederlagen

: 48 duels, 26 zeges, 8 gelijke spelen, 14 nederlagen 2023/2024: 16 duels, 9 zeges, 4 gelijke spelen, 3 nederlagen

Eredivisie-clubs zakken niet meer door het ijs

Want dat is een nieuw aspect: door de opmars die al jaren bezig is, zal Nederland steeds meer teams in de Champions League krijgen, waardoor het normaal gesproken lastiger wordt om net zo goed te presteren als in de jaren met een royale Conference League-brigade. Een belangrijke factor in het Nederlandse succesverhaal zijn de formidabele prestaties in het nieuwe toernooi, met als hoogtepunten de finaleplek van Feyenoord in 2022 en de halvefinaleplaats van AZ in 2023.

Cruciaal is ook dat Eredivisie-teams sinds de blamage van FC Utrecht in 2019 tegen het Bosnische Zrinjski Mostar in de Europa League-voorronde op belangrijke momenten niet meer door het ijs zakken tegen bescheiden teams.

Bij AZ scheelde het niet veel, maar op een nazomeravond in Noorwegen kan Nederland weleens de afslag naar de absolute coëfficiëntentop hebben genomen in plaats van dat er pas op de plaats moet worden gemaakt.