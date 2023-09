Overzicht Van Klaassen tot Klaiber: Dit waren de transfers op Deadline Day

De zomerse transfermarkt is vrijdag in de meeste landen om 23.59 uur gesloten. Bekijk in dit overzicht de belangrijkste transfers op de laatste dag van de transferperiode, ook wel bekend als Deadline Day.

Transfers in Nederland

Jeremy Antonisse van PSV naar Moreirense

Nikolai Baden Frederiksen van Vitesse naar Austria Lustenau (huur)

Alex Bangura van SC Cambuur naar Middlesbrough

Armel Bella-Kotchap van Southampton naar PSV (huur)

Zach Booth van Leicester City naar FC Volendam (huur)

Livano Comenencia van PSV naar Juventus

Francisco Conceição van Ajax naar FC Porto (huur)

Carel Eiting van FC Volendam naar FC Twente

Anwar El Ghazi weg bij PSV (contract ontbonden)

Iman Griffith van AZ naar Fortuna Sittard

Pantelis Hatzidiakos van AZ naar Cagliari

Bart van Hintum van PEC Zwolle naar ADO Den Haag

Neraysho Kasanwirjo van Feyenoord naar Rapid Wien (huur)

Yann Kitala van Le Havre naar Almere City (huur)

Davy Klaassen van Ajax naar Internazionale

Sean Klaiber van FC Utrecht naar Brøndby IF

Ruben Kluivert van FC Utrecht naar FC Dordrecht

Hirving Lozano van Napoli naar PSV

Sivert Mannsverk van Molde FK naar Ajax

Hugo Novoa van RB Leipzig naar FC Utrecht (huur)

Ragnar Oratmangoen van FC Groningen naar Fortuna Sittard (huur)

Thomas Poll van Almere City naar SC Cambuur

Samuel Radlinger van Austria Wien naar Almere City (huur)

Christian Rasmussen van Ajax naar FC Nordsjaelland (huur)

Ibrahim Sadiq van BK Häcken naar AZ

Ibrahim Sangaré van PSV naar Nottingham Forest

Mohamed Sankoh van VfB Stuttgart naar Heracles Almelo (huur)

Mikki van Sas van Manchester City naar Feyenoord

Borna Sosa van VfB Stuttgart naar Ajax

Loïc Mbe Soh van Nottingham Forest naar Almere City (huur)

Tommy St. Jago van FC Utrecht naar Willem II

Tomas Suslov van FC Groningen naar Hellas Verona

Alexis Tibidi van Troyes naar NEC (huur)

Siemen Voet van PEC Zwolle naar Fortuna Sittard (huur)

Transfers in buitenland