Vera Pauw haalt hard uit naar Ierse voetbalbond: 'Ze hebben mij ondermijnd'

Vera Pauw heeft in een verklaring hard uitgehaald naar de Ierse voetbalbond FAI. De oud-bondscoach van de nationale vrouwenploeg vindt dat de bond haar positie vóór, tijdens en na het WK voetbal heeft ondermijnd.

De FAI besloot dinsdag het aflopende contract van Pauw niet te verlengen. De zestigjarige Nederlandse was sinds 2019 coach van Ierland en gidste het land voor het eerst in de geschiedenis naar het WK. Ierland werd in de groepsfase uitgeschakeld na nederlagen tegen Australië en Canada.

Begin juli werd Pauw in The Athletic beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag tijdens haar periode bij het Amerikaanse Houston Dash. De coach ontkende de beschuldigingen. Drie weken vóór het WK zei Pauw dat ze tijdens haar verblijf in de Verenigde Staten met de dood was bedreigd door een staflid.

Pauw stelt nu dat de Ierse bond haar sinds de publicatie in The Athletic anders is gaan behandelen. "Mijn baan werd opeens heel uitdagend toen FAI-directeuren - geen geschoolde voetbaltrainers - op mijn stoel gingen zitten", zegt de coach. "Ze hebben met stafleden en speelsters gepraat over hun rol bij de ploeg, zowel vóór als na het WK."

"Mijn advies - gebaseerd op kennis en ervaring - werd regelmatig buiten beschouwing gelaten en niet gerespecteerd. Naar mijn mening zal geen enkele hoofdcoach ter wereld inmenging van directeuren in technische voetbalzaken accepteren. Jammer genoeg werd de vertrouwensband tussen mij en enkele personen van de FAI onherstelbaar beschadigd."

De Ierse vrouwenploeg werd na het WK-debuut groots onthaald in Dublin. Foto: Getty Images

Pauw blij met 'geweldige jaren' bij Ierland

Pauw vindt daarnaast dat het beoordelingsproces van de bond wat betreft haar functioneren vol gebreken zit. "De uitkomst was vooraf al bepaald. Sommige discussies met spelers en stafleden vóór en tijdens het WK hebben mijn positie ondermijnd. Het had daarnaast een impact op ons teambuildingsproces."

Tijdens het WK kreeg Pauw het aan de stok met onder anderen speelster Katie McCabe. De aanvoerder drong tijdens een wedstrijd aan op wissels, maar Pauw weigerde dat. "Zij is niet de coach", zei Pauw na afloop. Britse media maakten vaker melding van strubbelingen tussen de coach en de speelsters.

De voormalig coach van de Oranjevrouwen had naar eigen zeggen met de FAI afgesproken dat ze vóór het WK een nieuw contract zouden afsluiten. "De FAI had deze wens ook uitgesproken, maar ik heb uiteindelijk nooit het vooraf beloofde contractvoorstel gekregen."

Pauw kijkt ondanks de strubbelingen terug op "vier geweldige jaren" bij de Ierse vrouwen. "Ik heb geen enkele spijt van mijn besluit om daar aan de slag te gaan. De emoties die nu overheersen zijn blijdschap en trots, omdat ik een rol heb mogen spelen in de prachtige reis die Ierland de laatste vier jaar heeft gemaakt."