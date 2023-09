AZ trapt Deadline Day in Nederland af en pikt aanvaller Sadiq op in Zweden

AZ heeft op Deadline Day nog een aanvaller aan de selectie toegevoegd. De club neemt Ibrahim Sadiq over van BK Häcken.

De 23-jarige Sadiq stond naar verluidt al langer op de radar van AZ, maar BK Häcken wilde hem pas na de play-offwedstrijd van donderdag tegen Aberdeen laten gaan. Daarin scoorde Sadiq nog twee keer, waardoor Häcken zich voor de Europa League plaatste.

Sadiq tekent bij AZ een contract tot de zomer van 2028. De Ghanese aanvaller speelde twee jaar bij Häcken. Met 27 doelpunten en 8 assists was hij een van de bepalende spelers in het elftal dat in 2022 landskampioen werd en dit jaar de beker won.

Bij AZ is Sadiq een van de vervangers van Jesper Karlsson, die deze zomer naar Bologna vertrok. Sadiq kan op verschillende posities in de aanval uit de voeten. "Maar hij speelt voornamelijk vanaf de rechterflank en zou ook in de spits kunnen spelen", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts.