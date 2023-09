Klaassen kiest niet voor reserverol bij Ajax en staat voor avontuur bij Internazionale

Davy Klaassen gaat Ajax transfervrij verruilen voor Internazionale. Dat melden De Telegraaf en transferexpert Fabrizio Romano . Voor de dertigjarige middenvelder zou in Milaan een eenjarig contract klaarliggen, met een optie voor nog een seizoen.

Klaassen stelde donderdagavond na de wedstrijd van Ajax tegen Ludogorets (0-1-nederlaag) in de play-offs van de Europa League al niet te kunnen zeggen of hij in Amsterdam zou blijven. "Het is lastig en er gebeurt veel. Ik ga niet weg om het weggaan. Maar in het voetbal weet je het nooit. Ajax laat ik niet zomaar achter me", zei Klaassen.

De Hilversummer zou inmiddels al in Milaan geland zijn om zijn transfer af te ronden. Eerder was al bekend dat Ajax bereid was de middenvelder transfervrij te laten vertrekken. Dat had alles te maken met wat Klaassen in zijn ruim tien seizoenen in de hoofdmacht van de Amsterdammers - verdeeld over twee periodes - heeft betekend. De 41-voudig Oranje-international groeide in de Johan Cruijff ArenA uit tot clubicoon en publiekslieveling.

Hij werd met de Amsterdammers vijfmaal landskampioen, in 2012, 2013, 2014, 2021 en 2022. Klaassen was in die kampioenselftallen als makkelijk scorende aanvallende middenvelder geregeld belangrijk. In 321 wedstrijden voor de Amsterdammers kwam hij tot 93 doelpunten en 50 assists.

De middenvelder leek bij Ajax dit seizoen genoegen te moeten nemen met een rol op het tweede plan, nadat hij vorig seizoen al geregeld bankzitter was. Het middenveld van Ajax is drukbezet met onder anderen Kenneth Taylor, Branco van den Boomen en Steven Berghuis. Ook gaat Ajax op Deadline Day de Noor Sivert Mannsverk nog strikken, zo bevestigde trainer Maurice Steijn donderdag.

Met het vertrek van Klaassen krijgt de roerige transferperiode van Ajax een nieuw hoofdstuk. De Amsterdammers verloren met onder anderen Mohammed Kudus, Jurriën Timber, Edson Álvarez en Dusan Tadic meerdere belangrijke spelers en hielden daar zo'n 160 miljoen euro aan over. Daartegenover stond de komst van maar liefst tien spelers, voor wie in totaal bijna 100 miljoen euro werd neergelegd.

Davy Klaassen maakte in zijn tijd bij Ajax dusdanig vaak de openingsgoal in een wedstrijd, dat hij de bijnaam 'Mister 1-0' kreeg. Foto: Getty Images

Derde buitenlandse avontuur voor Klaassen

Voor Klaassen wordt Internazionale zijn derde buitenlandse club, na eerdere avonturen bij Everton en Werder Bremen. Zijn periode bij de eerstgenoemde club werd bepaald geen succes. Klaassen kwam in zijn eerste en enige seizoenen tot slechts zestien optredens. Bij Werder Bremen was Klaassen in zijn ruim twee seizoenen basisspeler, waarna hij in de zomer van 2020 terugkeerde bij Ajax.

Bij Internazionale treft Klaassen landgenoten Stefan de Vrij en Denzel Dumfries, die vorig seizoen met de club uit Milaan de finale van de Champions League bereikten. Die werd verloren van Manchester City (1-0). Inter eindigde als derde in de Serie A en pakte uit de eerste twee competitieduels van dit seizoen de volle buit.