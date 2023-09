FIFA-baas Infantino walgt van kus Rubiales: 'Had nooit mogen gebeuren'

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft voor het eerst gereageerd op het kusschandaal na de WK-finale. Volgens de Zwitser had de kus van de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales op de mond van voetbalster Jennifer Hermoso nooit mogen gebeuren.

Infantino geeft in zijn verklaring aan dat de FIFA zich blijft inzetten voor vrouwen en vrouwenvoetbal, zowel binnen als buiten de lijnen. "We moeten onze kernwaarden niet uit het oog verliezen. We moeten zowel de personen als de voetbalsters eren en respecteren voor hun geweldige prestaties."

"Wat hij deed is natuurlijk ongepast. Dat weten we allemaal", zei Ceferin over Rubiales. "Ik hoop dat hij ook weet dat het ongepast is. Dit is alles wat ik er nu over wil zeggen. Verder wachten we af wat de disciplinaire commissie van de FIFA zal zeggen."