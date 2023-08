Steijn teleurgesteld na afgang Ajax: 'Kwaliteit van sommige spelers moet blijken'

Teleurstelling overheerst bij Ajax na de wanprestatie tegen Ludogorets (0-1-nederlaag). Maurice Steijn eist beterschap van zijn spelers, terwijl Davy Klaassen een vertrek op de slotdag van de transfermarkt niet uitsluit.

Zonder ook maar één keer op doel te schieten, verloor Ajax met 0-1 van de Bulgaarse kampioen. "En dat is typerend", zei Steijn na afloop van het duel bij Ziggo Sport. Door de eerdere 1-4-zege van vorige week tegen Ludogorets, plaatste Ajax zich desalniettemin voor de groepsfase van de Europa League. "Dat we door zijn is denk ik het enige positieve van vanavond."

Ajax zwaaide met Dusan Tadic, Edson Álvarez, Jurriën Timber en Mohamed Kudus vier sterkhouders uit. Steijn kreeg er tot dusver tien nieuwelingen voor terug. "Ik ben blij met de spelers die zijn gekomen, maar het moet nog blijken of ze de kwaliteiten hebben die we ze toedichten. Van sommige spelers weet ik dat al, van andere spelers nog niet."

Een volgepakte Johan Cruijff Arena zag Ajax donderdag een zwakke indruk maken. Na het laatste fluitsignaal werd Steijns ploeg getrakteerd op een striemend fluitconcert. "Daar heb ik alle begrip voor", reageerde de Hagenaar even later op de persconferentie. "Ik vind dat ze ons nog lang hebben gesteund."

Steijn weet niet waarom het niveauverschil tussen het uitduel en het thuisduel tegen Ludogorets zo groot was. "Was het gemakzucht vanwege die ruime zege van vorige week? We wisselden niet snel van kant. Het was voorspelbaar, slordig en traag."

Komende zondag speelt Ajax tegen Fortuna Sittard in de Eredivisie. Mogelijk kan de trainer dan wél een beroep doen op de recente aankopen Chuba Akpom, Josip Sutalo, Gastón Ávila en Georges Mikautadze. "Deze ploeg kan wel wat kwaliteitsimpulsen gebruiken", aldus Steijn.

Klaassen sluit vertrek bij Ajax niet uit

Een van de spelers die mogelijk nog vertrekt bij Ajax is Klaassen. De dertigjarige middenvelder wordt gelinkt aan Olympique Lyon en aan Internazionale en lijkt onder Steijn veroordeeld tot een rol op het tweede plan. "Ik weeg een heleboel dingen af", vertelde Klaassen bij Ziggo Sport. "Ik weet wat ik hier heb. Ajax is mijn club, dus die verlaat je niet zomaar."

"Het is lastig en er gebeurt veel. Ik ga niet weg om het weggaan. Maar in het voetbal weet je het nooit. Ajax laat ik niet zomaar achter me." Welke clubs er voor hem in de markt zijn, laat de Oranje-international in het midden. "Dat kan ik niet zeggen."

'Er zat helemaal niets in'

Over het spel van Ajax in zijn mogelijk laatste duel - Klaassen viel in de tweede helft in - was hij duidelijk. "Er zat helemaal niets in. We hebben geen kans gecreëerd en dat zegt genoeg. Of ik ervan schrik? Het is niet wat we willen en waar we voor trainen. Het is frustrerend voor het hele team. We zijn door, omdat we het vorige week goed hebben gedaan. Vandaag was slecht."

De vele mutaties binnen de Ajax-selectie wil Klaassen niet als argument voor de wanprestatie gebruiken. "Het is logisch dat het wennen is. We moeten het hoogste eisen van elkaar. We kunnen ons daar niet de komende maanden achter blijven verschuilen, maar qua gezichten is het zeker wennen."