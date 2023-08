Potindeling EL en ECL bekend: dit zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax en AZ

Ajax gaat vrijdag om 13.00 uur de koker in voor de loting van de groepsfase van de Europa League en om 14.30 loot AZ mee voor de groepsfase van de Conference League. Beide Eredivisie-clubs zitten in pot 1.

Ajax plaatste zich donderdag ten koste van Ludogorets voor de groepsfase van de Europa League, ondanks een 0-1-nederlaag in de Johan Cruijff ArenA. In Bulgarije had Ajax al met 1-4 gewonnen. AZ had na 3-3 een strafschoppenserie (5-6) nodig om SK Brann uit te schakelen in de play-offs van de Conference League. FC Twente verloor met 0-1 van Fenerbahçe en is de enige Nederlandse club die de Europese voorrondes niet heeft overleeft.