AZ naar hoofdtoernooi Conference League na zege in penaltyserie tegen Brann

AZ heeft donderdag met veel moeite het hoofdtoernooi van de Conference League bereikt. De Alkmaarse club gaf in het play-offduel met SK Brann een 1-3-voorsprong uit handen (3-3), maar was vervolgens wel sterker in de strafschoppenserie (6-5).

De heenwedstrijd eindigde vorige week in 1-1, waardoor AZ in Bergen nog vol aan de bak moest tegen de nummer vijf van Noorwegen. Door goals van Mayckel Lahdo (12e minuut) en Sven Mijnans (29e minuut) leek het een makkelijke avond te worden voor de ploeg van trainer Pascal Jansen, maar vlak voor rust scoorde Fredrik Pallesen Knudsen voor Brann.

Door een goal van Ruben van Bommel in de vijftigste minuut leek het opnieuw bijna beslist, maar AZ gaf het weg. Via Joachim Soltvedt (66e minuut) en Japhet Sery Larsen (82e minuut) kwam Brann terug tot 3-3.

In de verlenging werd niet gescoord, waarna AZ sterk was vanaf 11 meter. Alle zes de AZ-spelers scoorden in de serie. Frederik Børsting miste de zesde penalty voor de Noren en dat werd ze fataal.

Door de zwaarbevochten overwinning gaat AZ vrijdag om 14.30 uur in Monaco de koker in voor de loting voor de groepsfase van de Conference League. Vorig jaar haalde de Eredivisionist de halve finales van het derde Europese toernooi.

AZ is de enige Nederlandse club in de groepsfase van de Europa League. FC Twente werd donderdag uitgeschakeld door Fenerbahçe. PSV en Feyenoord zijn actief in de Champions League en Ajax gaat het hoofdtoernooi van de Europa League in.