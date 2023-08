Zwak Ajax ondanks nederlaag tegen Ludogorets naar groepsfase Europa League

Ajax heeft zich donderdag ondanks een teleurstellende 0-1-nederlaag tegen Ludogorets gekwalificeerd voor de groepsfase van de Europa League. De 1-4-overwinning uit het heenduel volstond.

In de openingsfase had Ajax duidelijk de overhand, maar werd het veldoverwicht niet in de score uitgedrukt. Naarmate de eerste helft vorderde, ging het niveau omlaag. Het was bij vlagen slaapverwekkend.

De Amsterdammers grossierden in fouten, speelden in een laag tempo en leken met hun hoofd al in de groepsfase van de Europa League te zitten. Toch was het enigszins verrassend dat Ludogorets na ruim een uur spelen op 0-1 kwam.

Een aanval over meerdere schijven werd binnengelopen door Matías Tissera. De door Ajax gekochte centrumverdediger Jakov Medic zag er niet goed uit.

De ploeg van Maurice Steijn oogde tam en kwam maar tot weinig kansen. Toch kwam Ajax verder in het duel niet echt meer in de problemen tegen de Bulgaarse landskampioen. Over het vertoonde spel in de Johan Cruijff Arena bestond onvrede. Geregeld klonken er fluitconcerten vanaf de tribunes.

Toch geen Berghuis aan de aftrap

Steven Berghuis bleek donderdag nog te ziek om vanaf de aftrap te beginnen. Carlos Forbs nam de plek in op de rechtsbuitenpositie als de vervanger van de naar West Ham United vertrokken Mohamed Kudus.

De volgepakte Johan Cruijff Arena zag Ajax sterk starten, zonder dat de Amsterdammers echt gevaarlijk werden. Het publiek kreeg geen waar voor hun geld. Al snel daalde het tempo tot een bedenkelijk niveau.

Ajax krijgt rekening gepresenteerd

In de tweede helft kreeg Ajax de rekening gepresenteerd voor de lakse vertoning. Ludogorets kreeg alle tijd om een aanval op te zetten, waarna Tissera volledig over het hoofd werd gezien door Medic. Jay Gorter redde in eerste instantie nog op de inzet, maar moest het antwoord schuldig blijven op de tweede poging van de Argentijn: 0-1.

Even daarvoor was Forbs geblesseerd uitgevallen na een harde charge. Tot overmaat van ramp moest ook Steven Bergwijn in de zeventigste minuut met een blessure het veld verlaten. In de buurt van de gelijkmaker kwam Ajax in de laatste twintig minuten niet meer.