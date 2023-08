Twente neemt met nieuw verlies tegen Fenerbahçe afscheid van Europees toneel

FC Twente is donderdag als eerste Nederlandse club dit seizoen uitgeschakeld in Europa. Na de 5-1-nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Fenerbahçe in de play-offs van de Conference League won de Turkse topclub ook in Enschede: 0-1.

De formatie van trainer Joseph Oosting speelde vanwege de uitzichtloze uitgangspositie in principe voor de eer en de punten voor de UEFA-coëfficiëntenlijst. Hoewel Fenerbahçe duidelijk niet het volle pond gaf, maakte Twente een prima indruk.

De thuisploeg kreeg kansen genoeg, maar de paal stond in de weg. Zowel Sem Steijn als Michel Vlap (uit een vrije trap) raakte na rust het aluminium. Het was juist Fenerbahçe dat toesloeg. Na een onhandige sliding van Robin Pröpper op Joshua King ging de bal op de stip en was het routinier Edin Dzeko die in minuut 72 scoorde.

Zo struikelde Twente net als vorig seizoen over de laatste horde in de voorronde. In 2022 ging het mis tegen Fiorentina, dat de finale van het toernooi zou bereiken. De landskampioen van 2010 kwalificeerde zich als winnaar van de play-offs voor de Conference League-voorronde. Daarin rekende de equipe uit Enschede achtereenvolgens af met Hammarby IF en Riga FC.

De tukkers kwamen vorige week op voorsprong op bezoek bij Fenerbahçe, maar vlak voor rust luidde een rode kaart van Youri Regeer de ineenstorting in.

De stemming op het veld was af en toe grimmig. Foto: Pro Shots

Sterker Twente opnieuw ten onder tegen Fenerbahçe

Net als vorige week in Istanboel beleefde Twente donderdag een prima openingsfase. De tukkers roken aan een vroege openingstreffer, maar Ricky van Wolfswinkel tikte net naast en een poging van Vlap ging net naast.

Doordat de Twentse droomstart uitbleef, ontstond er in de zeer sfeervolle Grolsch Veste nooit het momentum voor een mirakel van Enschede. Fenerbahçe koesterde weinig aanvallende intenties en probeerde, als het even kon, de vaart uit het spel te halen.

Dat lukte aardig, ook door enkele opstootjes en onderlinge irritaties. Zo gooide Michal Sadílek de schoen van Bright Osayi-Samuel over de zijlijn, wat de Tsjech op een gele kaart kwam te staan.