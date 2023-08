Brands ziet kansen na Champions League-loting PSV: 'Het had zwaarder gekund'

Marcel Brands ziet kansen voor PSV na de loting voor de groepsfase van de Champions League. De algemeen directeur van de Eindhovense ploeg stelt dat de loting slechter had kunnen uitpakken.

Bij de loting in Monaco werd PSV gekoppeld aan Arsenal, Sevilla en RC Lens. "Het had zwaarder gekund", reageerde Brands donderdag. "Ik zag een poule met Paris Saint-Germain waarin eigenlijk alleen maar A-ploegen kwamen. Ik zie wel kansen."

Brands is duidelijk over de ambities van PSV. "We willen overwinteren in Europa, en dat is met deze groep niet anders."

Met Arsenal en Sevilla kwamen er twee ploegen uit de koker waar PSV vorig seizoen nog tegen speelde. Van Arsenal verloren de Eindhovenaren in de groepsfase van de Europa League uit met 1-0, maar wonnen ze thuis met 0-2. Sevilla was in de knock-outfase te sterk. Uit verloor PSV met 3-0, thuis won het met 2-0.

'Franse ploegen zijn altijd van goede kwaliteit'

De kracht van RC Lens, de nummer twee van Frankrijk, vindt Brands lastig in te schatten. "Het is een nieuwe ploeg in de Champions League. Ze hebben vorig seizoen een uniek seizoen gehad en zijn wat verrassend in de Champions League terechtgekomen."

Lens deed deze zomer een jasje uit door topscorer Loïs Openda (RB Leipzig) en aanvoerder Seko Fofana (Al Nassr) te verkopen. Brands schat de club uit Noord-Frankrijk nog steeds hoog in. "Franse ploegen zijn altijd van goede kwaliteit. Maar ik denk dat zij ook zo naar ons kijken."

"Ze zijn boven gerenommeerde ploegen als Olympique Lyonnais en Marseille geëindigd. Het is dichtbij, dus voor de fans goed bereikbaar."