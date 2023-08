Wiegman draagt prijs op aan Spaanse voetbalsters in indrukwekkende toespraak

Sarina Wiegman heeft donderdag haar prijs voor beste coach van Europa opgedragen aan de Spaanse voetbalsters. De Nederlandse bondscoach van Engeland deed dat naar aanleiding van het wangedrag van de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales.

Wiegman leidde Engeland op het afgelopen WK naar de finale, die in Sydney met 1-0 verloren werd van Spanje. Na de eindstrijd ging het vooral over een actie van Rubiales. Hij zoende de Spaanse speelster Jennifer Hermoso zonder toestemming op haar mond.

De kus deed een hoop stof opwaaien. Vooralsnog weigert Rubiales af te treden. Nadat ze haar persoonlijke prijs had ontvangen, maakte Wiegman op het podium duidelijk een slecht gevoel te hebben bij de gang van zaken.

"Heel erg bedankt aan iedereen die betrokken was bij de 'Lionesses'", zei Wiegman. "Maar het voelt allemaal wat anders nu. We weten allemaal over de problemen bij het Spaanse elftal. Het doet me veel pijn als coach, moeder van twee dochters, vrouw en als mens."

'Er is nog een lange weg te gaan'

Volgens Wiegman legt de situatie rond Rubiales diepere problemen bloot. "Het laat zien dat er nog een lange weg te gaan is in het vrouwenvoetbal en de maatschappij in het algemeen."

"Ik wil deze prijs daarom opdragen aan het Spaanse team. Ze hebben op het WK voetbal gespeeld waar iedereen van genoten heeft."

"Het Spaanse team verdient het om bejubeld te worden en ik ga ze nu een applaus geven. Ik hoop dat u met mij meeklapt", besloot Wiegman, waarna het publiek gehoor gaf aan haar verzoek.

'Spaans voetbal bevindt zich op een slecht punt'

Tijdens het gala in Monaco werd de Spaanse Aitana Bonmatí uitgeroepen tot beste speelster van het jaar. In haar dankwoord besteedde ze aandacht aan de toespraak van Wiegman eerder op de avond.

"Ik wil Sarina bedanken voor haar woorden, want het Spaanse voetbal bevindt zich op een slecht punt." Vervolgens richtte ze haar pijlen op Rubiales. "We hebben het WK gewonnen, maar het gaat vooral over andere dingen."

"Als samenleving mogen we machtsmisbruik in een werkrelatie niet toestaan. Aan Jenni en aan alle andere vrouwen die hetzelfde overkomt: wij staan achter jullie. We hopen dat de samenleving beter wordt."