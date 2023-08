CL-tegenstanders Feyenoord en PSV uitgelicht: pikant weerzien voor beide clubs

Feyenoord stuit op Atlético Madrid, Lazio en Celtic in de groepsfase van de Champions League. PSV treft Sevilla, Arsenal en RC Lens. Hoe staan die teams er momenteel voor? Een overzicht.

Tegenstanders Feyenoord

Atlético Madrid

CL-deelnames: 13

Beste prestatie: verliezend finalist, 2 keer (2014 en 2016)

Trainer: Diego Simeone (Arg)

Belangrijke aanwinsten: César Azpilicueta en Çaglar Söyüncü

Is de magie van de flamboyante Diego Simeone uitgewerkt of kan hij Atlético Madrid toch nog een keer naar zijn hand zetten? De Argentijn is bezig aan zijn dertiende seizoen bij de Spaanse topclub, die onder zijn leiding in 2014 en 2016 de Champions League-finale haalde. Vorig seizoen twijfelden Spaanse media eraan of Simeone nog de juiste man op de juiste plek was. Dit seizoen is hij met de kwakkelende Memphis Depay in de selectie aardig gestart met zeven punten in drie wedstrijden.

Het weerzien tussen Atlético en Feyenoord is pikant. In de voorbereiding van het seizoen 2021/2022 liep een oefenduel tussen beide teams in De Kuip uit de hand. De opstootjes waren talrijk en na afloop botsten trainers Arne Slot en Simeone. De Argentijn duwde Slot, die er na afloop een grap over maakte. "Als er niemand bij had gestaan, had ik een groter probleem gehad. Een-op-een zou ik hem niet graag tegenkomen."

Lazio

CL-deelnames: 6

Beste prestatie: kwartfinale, 1 keer (2000)

Trainer: Maurizio Sarri (Ita)

Belangrijke aanwinsten: Taty Castellanos, Daichi Kamada en Luca Pellegrini

Met nul punten uit twee wedstrijden is Lazio dramatisch begonnen aan de Serie A. De best of the rest van vorig seizoen achter het ongenaakbare Napoli moet duidelijk wennen aan het leven zonder de naar Al Hilal vertrokken Sergej Milinkovic-Savic. Trainer Maurizio Sarri, die toch al vaak oogt alsof hij al het leed van de wereld op zijn schouders draagt, klaagde al meermaals over het uitblijven van versterkingen.

Of Lazio kan stunten in de Champions League zal voornamelijk afhangen van de vorm van creatieve geesten als Luis Alberto en Felipe Anderson. En of Ciro Immobile ook op 33-jarige leeftijd de kunst van het afronden nog beheerst.

Celtic

CL-deelnames: 11

Beste prestatie: achtste finale, 2 keer (2007 en 2008)

Trainer: Brendan Rodgers (NIr)

Belangrijke aanwinsten: Gustaf Lagerbielke en Maik Nawrocki

Het gaat vaak over de coëfficiëntensuccessen van Nederland, maar in bredere zin is het Schotland dat de meeste progressie heeft geboekt op de fameuze UEFA-lijst. Vijf jaar geleden dreigde een tuimeling uit de top dertig, anno nu is Schotland een trots lid van de top tien. De volgende stap is het neerzetten van een beklijvende prestatie in de Champions League door een Schotse club.

Is dat realistisch? Landskampioen Celtic mist de pure klasse om tegen tegenstanders van faam en naam het verschil te maken, zeker zonder de naar Al Ittihad vertrokken Jota. Het wordt fascinerend om te zien of het Japanse duo Daizen Maeda en Kyogo Furuhashi kan schitteren in de Champions League.

Daizen Maeda, een van de smaakmakers van Celtic. Foto: Getty Images

Tegenstanders PSV

Sevilla

CL-deelnames: 8

Beste prestatie: kwartfinale, 1 keer (2018)

Trainer: José Luis Mendilibar (Spa)

Belangrijke aanwinsten: Loïc Badé en Djibril Sow

Sevilla is na drie wedstrijden de puntloze hekkensluiter in de Spaanse competitie, maar dat zegt nog niets. Ook vorig seizoen begon de club uit Andalusië rampzalig. Toch was de Europa League-winst aan het einde van de voetbaljaargang wéér een feit. De zevende eindzege, welteverstaan. Ondertussen wisselde de club wel twee keer van trainer. De Europa League-triomf leverde ook een Champions League-ticket op. In La Liga vocht Sevilla nog lange tijd tegen degradatie.

Vorig seizoen strandde PSV in de tussenronde van de Europa League tegen Sevilla. Berucht was het moment waarop een PSV-aanhanger doelman Marko Dmitrovic aanviel. Het leverde de toeschouwer onder meer een stadionverbod van veertig jaar op.

Arsenal

CL-deelnames: 19

Beste prestatie: verliezend finalist, 1 keer (2006)

Trainer: Mikel Arteta (Spa)

Belangrijke aanwinsten: Kai Havertz, Declan Rice en Jurriën Timber

Een belangrijke nuance bij het rijtje aanwinsten is dat Jurriën Timber, die voor 40 miljoen euro overkwam van Ajax en direct basisspeler werd, lange tijd niet inzetbaar is door een knieblessure. Dat neemt niet weg dat Arsenal een sterk elftal heeft: de nummer twee van de Premier League van vorig seizoen gaf voor Declan Rice (116 miljoen euro) en Kai Havertz (75 miljoen euro) zeldzaam hoge bedragen uit. Bijzonder weetje: dit wordt de eerste Champions League-deelname voor Arsenal zonder Arsène Wenger aan het roer.

RC Lens

CL-deelnames: 2

Beste prestatie: eerste ronde (1998 en 2002)

Trainer: Franck Haise (Fra)

Belangrijke aanwinsten: Andy Diouf en Elye Wahi

De club met het laagste clubcoëfficiënt in deze Champions League-editie is RC Lens, dat vorig seizoen slechts op één punt van kampioen Paris Saint-Germain finishte. De tactisch zeer flexibele trainer Franck Haise zwaaide deze zomer met Loïs Openda en Seko Fofana twee sterspelers uit en kreeg er onder anderen Elye Wahi voor in de plaats.

De twintigjarige aanvaller was vorig seizoen een sensatie bij Montpellier en het moet raar lopen wil hij niet snel debuteren voor de Franse nationale ploeg. Liefst 30 miljoen euro tikte RC Lens voor hem af, waarmee Wahi met afstand de duurste aankoop ooit is van de kampioen van 1998. Dan was Stijn Spierings, die transfervrij overkwam van Toulouse, een stuk goedkoper.