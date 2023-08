Feyenoord treft Atlético en Lazio in groepsfase CL, PSV loot Arsenal en Sevilla

Feyenoord is donderdag bij de loting voor de groepsfase van de Champions League in Monaco gekoppeld aan Atlético Madrid, Lazio en Celtic. PSV treft Sevilla, Arsenal en RC Lens.

Groepsindeling Champions League Groep A: Bayern München, Manchester United, FC Kopenhagen en Galatasaray

Bayern München, Manchester United, FC Kopenhagen en Galatasaray Groep B: Sevilla, Arsenal, PSV en Lens

Sevilla, Arsenal, PSV en Lens Groep C: Napoli, Real Madrid, SC Braga en Union Berlin

Napoli, Real Madrid, SC Braga en Union Berlin Groep D: Benfica, Internazionale, Red Bull Salzburg en Real Sociedad

Benfica, Internazionale, Red Bull Salzburg en Real Sociedad Groep E: Feyenoord, Atlético Madrid, Lazio en Celtic

Feyenoord, Atlético Madrid, Lazio en Celtic Groep F: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan en Newcastle United

Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan en Newcastle United Groep G: Manchester City, RB Leipzig, Rode Ster en Young Boys

Manchester City, RB Leipzig, Rode Ster en Young Boys Groep H: FC Barcelona, FC Porto, Shakhtar Donetsk en Royal Antwerp

De eerste speelronde in de groepsfase staat gepland op 19 en 20 september. Op 12 en 13 december worden de laatste groepsduels afgewerkt. Het is nog niet duidelijk welke wedstrijden dan gespeeld worden, het want speelschema wordt waarschijnlijk zaterdag pas bekendgemaakt. De finale van de Champions League is op zaterdag 1 juni op Wembley in Londen.

Feyenoord krijgt in groep E bijzondere affiches tegen Celtic. In 1970 was de Rotterdamse club met 2-1 te sterk voor de Schotse kampioen in de Europacup I-finale in Milaan. Atlético Madrid was in Europa niet eerder tegenstander van Feyenoord, dat wel meermaals tegen Lazio speelde. Afgelopen seizoen wonnen de Italianen in de groepsfase van de Europa League met 4-2 van Feyenoord, maar in De Kuip was de ploeg van trainer Arne Slot met 1-0 te sterk.

In groep B treft PSV met Sevilla de club die vorig seizoen ook al tegenstander was in de tussenronde van de Europa League. De Spanjaarden wonnen vervolgens het toernooi, wat goed was voor directe plaatsing voor de Champions League. In La Liga eindigde Sevilla teleurstellend als twaalfde.

Arsenal, Champions League-finalist in 2006, werd achter het ongenaakbare Manchester City tweede in de Premier League, terwijl Lens de verrassing was in de Ligue. De ploeg uit het Noorden van Frankrijk werd tweede, op slechts een punt achterstand van het steenrijke Paris Saint-Germain.