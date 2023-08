Ajax met Forbs, Van den Boomen en Taylor tegen Ludogorets, Berghuis op bank

Ajax begint donderdag met Carlos Forbs, Branco van den Boomen en Kenneth Taylor aan de return tegen Ludogorets in de plays-offs om een Europa League-ticket. Steven Berghuis zit op de bank in de Johan Cruijff ArenA.

Forbs is de vervanger van de naar West Ham United vertrokken Mohammed Kudus, die vorige week in zijn laatste wedstrijd voor Ajax een hattrick maakte in de uitwedstrijd tegen Ludogorets (1-4). In dat duel was Forbs nog invaller.