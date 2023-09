Bayern-coach bevestigt transfer Gravenberch: 'Kan bij Liverpool voor kans gaan'

Delen via E-mail

Ryan Gravenberch vervolgt zijn carrière bij Liverpool, zo bevestigt trainer Thomas Tuchel van Bayern München vrijdag op een persconferentie. De 21-jarige middenvelder kon in Beieren niet op veel speeltijd rekenen en hoopt bij de Engelse topclub het tij te keren.

"Ryan is een goede speler, dat is het probleem niet. Maar vanaf het begin heeft hij moeite gehad met zijn situatie. Bij Liverpool heeft hij de kans om voor zijn plek te vechten", zei de oefenmeester, die wel meldde dat de transfer nog niet helemaal rond is. De transfermarkt sluit vandaag om 23.59 uur.