Feyenoord-talent stopt twee weken na profdebuut: 'Alsof muren op me afkomen'

Feyenoord-talent Guus Baars heeft donderdag plotseling een punt achter zijn nog prille voetbalcarrière gezet. De twintigjarige verdediger maakte twee weken geleden zijn debuut in het betaalde voetbal, maar houdt het nu voor gezien.

Jarenlang droomde Baars van een carrière als topvoetballer. "Maar nu ik het eigenlijk net ben, stop ik ermee", zegt hij in een videoboodschap. Baars maakte op 18 augustus zijn debuut in het betaalde voetbal voor FC Dordrecht, dat hem huurt van Feyenoord.

"Ik ben nu al vier jaar lang contractspeler bij Feyenoord en het was altijd mijn droom om prof te worden. Tot twee jaar geleden. Toen kwam natuurlijk de coronaperiode en heb ik wat blessures gehad. Mijn interesses zijn toen iets verbreed. Ik vind andere dingen ook leuk."

"Als je profvoetballer bent, ben je zes dagen in de week daarmee bezig en is dat gewoon je hele wereld. Voor mij voelt dat gewoon heel klein. Het voelt alsof de muren op me afkomen. Ik word daar negatief van en ik wil helemaal niet negatief zijn."

Guus Baars (rechts) in het shirt van FC Dordrecht. Foto: Pro Shots

Baars kwam nooit in actie in De Kuip

In 2013 ging de jongensdroom van Baars in vervulling. Destijds werd hij door Feyenoord opgepikt bij VV Papendrecht. Hij kwam nooit in actie in De Kuip en speelde dus één duel in het betaalde voetbal: twee weken geleden deed hij tegen Willem II 55 minuten mee bij FC Dordrecht.

Het contract van Baars bij Feyenoord is per direct beëindigd. "Ik merk gewoon dat er meer geluk voor mij in het leven zit als ik iets anders ga doen", zegt Baars. "Ik weet nog niet precies wat ik ga doen, maar ik weet wel dat ik ervan hou om mensen te helpen."