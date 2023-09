Ajax maakt met Noorse middenvelder Mannsverk elftal versterkingen compleet

Ajax heeft vrijdag de elfde aankoop van deze transferperiode gepresenteerd. De Noorse middenvelder Sivert Mannsverk komt over van Molde FK, dat naar verluidt zo'n 6 miljoen euro ontvangt.

De 21-jarige Mannsverk tekent in Amsterdam een contract tot de zomer van 2028 en is bij Ajax alweer de elfde versterking van deze zomer. Mannsverk is een verdedigende middenvelder, die dit seizoen in zestien competitieduels van Molde FK in actie kwam.