Saibari debuteert daags na glansrol bij PSV in Marokkaanse selectie

Ismael Saibari is donderdag voor het eerst opgeroepen voor Marokko. Het is voor de 22-jarige spelmaker een beloning voor zijn sterke spel bij PSV.

Saibari deed woensdag nog van zich spreken in het cruciale duel met Rangers FC in de strijd om een Champions League-ticket (5-1-winst). Hij maakte de eerste twee doelpunten en was dicht bij een hattrick.