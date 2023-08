Wiegman ondanks verloren WK-finale weer verkozen tot Europees Coach van het Jaar

Sarina Wiegman is donderdag voor het tweede jaar op rij door de UEFA verkozen tot Europees Coach van het Jaar. De 53-jarige Nederlandse bereikte eerder deze maand de WK-finale met Engeland.

Wiegman werd dankzij die prestatie de eerste coach die met twee verschillende landen een WK-finale heeft bereikt. In 2019 lukte het haar met het Nederlands vrouwenelftal. Ook die finale eindigde in zilver voor de Haagse trainer. Destijds was de VS met 2-0 te sterk.