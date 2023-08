Wiegman ondanks verloren WK-finale verkozen tot Europees Coach van het Jaar

Sarina Wiegman is donderdag voor het tweede jaar op rij door de UEFA verkozen tot Europees Coach van het Jaar. De 53-jarige Nederlandse bereikte eerder deze maand de WK-finale met Engeland.

Wiegman werd dankzij die prestatie de eerste coach die met twee verschillende landen een WK-finale heeft bereikt. In 2019 lukte het haar met het Nederlands vrouwenelftal. Ook die finale eindigde in zilver voor de Haagse trainer. Destijds waren de Verenigde Staten met 2-0 te sterk.

Vorig jaar ging de UEFA-prijs ook al naar Wiegman, nadat ze met Engeland in eigen land het EK had gewonnen. Die eindzege was voor de Engelsen de eerste prijs op een EK of WK sinds 1966, zowel bij de mannen als de vrouwen.