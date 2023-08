Legendarische Oranjedoelman Jan Jongbloed op 82-jarige leeftijd overleden

Jan Jongbloed is overleden. De voormalig doelman, die met het Nederlands elftal twee WK-finales speelde, werd 82 jaar. Hij was al geruime tijd ziek.

De Amsterdammer was keeper van onder meer DWS, FC Amsterdam, Roda JC en Go Ahead Eagles. Met het Nederlands elftal speelde hij in de WK-finales van 1974 en 1978. Hij stond 24 keer onder de lat bij Oranje.

Jongbloed (686 wedstrijden) is op Pim Doesburg (687 wedstrijden) na de voetballer met de meest gespeelde Eredivisie-duels. Na zijn actieve loopbaan was hij assistent-trainer van Go Ahead Eagles en Vitesse.

Ook was Jongbloed, die op het WK van 1974 opviel door zonder handschoenen te keepen, de oudste speler ooit in een Eredivisie-wedstrijd. Op 8 september 1985 stond hij op 44-jarige leeftijd onder de lat bij Go Ahead Eagles.

Jongbloed had een unieke stijl van keepen en was zijn tijd in zekere zin ver vooruit. Terwijl doelmannen in die periode terugspeelballen nog mochten oprapen, durfde hij als 'vliegende keep' ver uit zijn doel te komen en werd hij vaak betrokken in de opbouw.

Jan Jongbloed druipt af na de verloren WK-finale in 1978 tegen Argentinië. Foto: ANP

Jongbloed kreeg hartinfarct op het veld en verloor zoon

Jongbloed kende een leven vol tragiek. Hij moest zijn voetballoopbaan in 1985 noodgedwongen afsluiten nadat hij tijdens de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en HFC Haarlem een hartinfarct kreeg.

Een jaar eerder vond er een dramatische gebeurtenis in zijn leven plaats. Jongbloeds zoon Eric, doelman bij DWS, werd tijdens een wedstrijd door de bliksem getroffen. De 21-jarige keeper kwam daarbij om het leven.