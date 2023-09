Transfersoap Eiting ten einde: middenvelder tekent voor drie jaar bij FC Twente

Carel Eiting heeft eindelijk zijn transfer naar FC Twente te pakken. De 25-jarige middenvelder vertrekt na lang gesteggel bij FC Volendam en tekent voor drie jaar in Enschede.

De overgang van Eiting had heel wat voeten in de aarde. De voormalige Ajacied werd al lange tijd begeerd door FC Twente, dat het maar niet met FC Volendam eens kon worden over de financiële voorwaarden.

Het leidde eerder deze maand tot een arbitragezaak, die Eiting op alle fronten verloor. De middenvelder zag een week daarna nieuwe aanknopingspunten en spande een spoedzaak aan.

Die stap had wél succes. De arbitragecommissie ging mee in het verhaal dat zowel Eiting als FC Twente er in de tussentijd alles aan had gedaan om FC Volendam zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Eiting was van mening dat hij door een clausule in zijn tot medio 2025 lopende contract voor 400.000 euro weg kon. FC Volendam verlangde naar verluidt 2,5 miljoen euro voor de oud-speler van Ajax, Huddersfield Town en KRC Genk. De uiteindelijke transfersom is niet bekendgemaakt.

Eiting speelt zondag niet tegen FC Volendam

FC Twente heeft met Eiting de zesde aanwinst binnen. Eerder tekenden verdediger Alec Van Hoorenbeeck, middenvelders Youri Regeer en Younes Taha en aanvallers Naci Ünüvar en Mitchell van Bergen bij de tukkers. Daarnaast legde Twente huurling Manfred Ugalde definitief vast.

Komende zondag gaat FC Twente op bezoek bij FC Volendam, maar van een wedstrijd tegen zijn oude club komt het nog niet voor Eiting. Hij is nog niet speelgerechtigd.

Na de interlandperiode kan Eiting wel zijn debuut maken voor Twente en ook dan is het voor hem een bijzonder affiche. Twente speelt dan op zondag 17 september thuis tegen Ajax.