Overmars en Van Bommel leiden Antwerp naar CL: 'Het besef is er nog niet'

Blijdschap, trots én ongeloof heersen bij Royal Antwerp nu de club zich voor het eerst heeft geplaatst voor de Champions League. Directeur voetbalzaken Marc Overmars en trainer Mark van Bommel kunnen als grondleggers van het succes hun geluk niet op.

"Het besef is er nog niet helemaal. Champions League op de Bosuil (het stadion van Antwerp, red.)... Dit is toch wel mooi voor Antwerp en België", zei Overmars tegen Gazet van Antwerpen na de cruciale 1-2-zege op AEK.

"Hier heb ik van gedroomd, maar ik had het zeker niet verwacht. Dít er nog uit kunnen persen na de dubbel van vorig seizoen, ook na het uitvallen van Toby Alderweireld (de aanvoerder raakte geblesseerd, red.), is zo ontzettend knap."

Dat er nu extra geld vrijkomt, betekent volgens Overmars niet dat Antwerp tekeergaat op de transfermarkt. "We kijken verder, al gaan we alleen toeslaan als we ons daadwerkelijk kunnen versterken. We gaan geen spelers halen waar we niet van overtuigd zijn."

Van Bommel: 'We zijn onverstoorbaar'

Trainer Van Bommel was trots op zijn ploeg, waarmee hij vorig seizoen al geschiedenis schreef door kampioen te worden. Ook werd de beker gepakt. Begin dit seizoen volgde de Belgische supercup.

"We zijn onverstoorbaar. Het maakt niet uit waar, tegen wie en wanneer we spelen. We houden ons altijd aan het plan. We geven nooit op en spelen altijd met volle energie", zei Van Bommel in Athene.

"Ons middenveld is niet normaal: 18, 21 en 23 jaar. Dat is superjong. AEK is een heel goede tegenstander, zeker in dit stadion. Ik had de indruk dat we tegen twaalf of dertien spelers speelden. Dat kwam door de steun van hun publiek. Maar we brachten wat we moesten brengen."