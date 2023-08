Champions League-ticket voelt als prijs voor Bosz: 'We gaan nu écht veel leren'

Peter Bosz loodste PSV woensdagavond met een overtuigende zege op Rangers FC naar de groepsfase van de Champions League. De 59-jarige trainer denkt dat wedstrijden in het miljoenenbal zijn spelers beter gaan maken en is benieuwd naar de loting.

Of het halen van de Champions League meer voelt als een prijs dan de Johan Cruijff Schaal? "Ja, want dit is veel belangrijker voor de club en voor de spelers", zei Bosz op zijn persconferentie. "We gaan nu namelijk écht veel leren."

Met "nu" doelt Bosz op duels met ploegen van het kaliber Real Madrid of Manchester City. PSV zit bij de loting in pot 3 en speelt daardoor hoe dan ook tegen twee sterke(re) tegenstanders uit pot 1 en 2. Bosz ziet dat als iets positiefs, omdat de Eindhovenaren door te spelen tegen topploegen beter kunnen worden.

"Want de fouten die we vandaag in defensief opzicht maakten, worden in de groepsfase van de Champions League afgestraft. Ik kan het tegen mijn spelers zeggen, maar soms moet je eerst voelen om te leren. Sommige spelers bij ons zijn al in de Champions League actief geweest, maar het overgrote deel van de groep nog niet."

Peter Bosz won als trainer van PSV zes van zijn zeven duels. Foto: Getty Images

'Laten we eerlijk zijn: het is een droomstart'

Alleen Luuk de Jong was als basisspeler van de partij bij PSV tijdens de laatste Champions League-campagne in het seizoen 2018/2019, al komt Hirving Lozano daar vermoedelijk binnenkort bij. De jaren erna lukte het de Eindhovense club niet om plaatsing af te dwingen en strandde de ploeg driemaal in de voorrondes.

Dat het onder Bosz wél is gelukt, doet de trainer logischerwijs goed. De Apeldoorner won met PSV ook al zijn eerste twee competitieduels. "We zullen beter moeten verdedigen. Ik vond ons minder de controle hebben dan vorige week. Maar laten we eerlijk zijn: het is een droomstart. Donderdag (vanaf 18.00 uur, red.) ga ik lekker onderuit vanaf het bankie kijken naar de loting."

De volgende wedstrijd van PSV is zaterdag, wanneer RKC in Waalwijk de tegenstander is. De Eredivisie-wedstrijd in Waalwijk begint om 20.00 uur.