Saibari blinkt uit bij PSV na gemankeerde voorbereiding: 'Afrika Cup was omslagpunt'

Ismael Saibari speelde woensdagavond met twee treffers voor PSV tegen Rangers FC een cruciale rol in de Champions League-plaatsing. De 22-jarige middenvelder lijkt niet meer weg te denken uit de basiself van trainer Peter Bosz, mede dankzij zijn deelname aan de Afrika Cup.

Nuchter zat Saibari na afloop van de overwinning van PSV op Rangers achter de microfoon op de persconferentie. Na een dergelijke glansrol past wellicht een uitgelaten stemming, maar Saibari reageerde op iedere vraag koeltjes. "Misschien ben ik met jullie (de pers, red.) ook anders dan met mijn ploeggenoten. In de kleedkamer heb ik een dansje gedaan. Dat ga ik hier niet doen", zei Saibari lachend.

Als er voor iemand alle reden was geweest dat wél te doen, was het voor Saibari. Vorig seizoen speelde hij al in het eerste elftal van PSV, maar bleef een defintieve doorbraak uit. Sterker nog: hij scoorde in de 28 duels die hij speelde niet één keer. Als aanvallende middenvelder niet bepaald indrukwekkend. Dit seizoen is het volledig anders en beleeft hij zijn doorbaak.

Saibari heeft onder trainer Peter Bosz een basisplaats afgedwongen, nadat hij het seizoen nog als bankzitter begon. Dat had alles te maken met zijn gemankeerde voorbereiding. Doordat Saibari met Marokko deelname aan de Afrika Cup voor teams onder 23 jaar arriveerde hij pas een aantal weken na de start van de voorbereiding bij de ploeg van trainer Bosz.

De in het Spaanse Terrassa geboren speler won het toernooi met zijn vaderland. "Het was lastig, maar ik denk juist dat de deelname aan dat toernooi me enorm heeft geholpen", vertelt Saibari. "Ja, ik speel misschien wel met meer "schijt" sinds we daar kampioen zijn geworden. Dat heeft een enorme boost gegeven. Die Afrika Cup is een omslagpunt geweest."

Ismael Saibari werd in de 87e minuut vervangen voor Yorbe Vertessen en kreeg zo een publiekswissel. Foto: Pro Shots

Bosz gunt Saibari een publiekswissel

Saibari maakte tegen Vitesse zijn eerste Eredivisie-doelpunt en had tegen Rangers dus een glansrol. Bosz vertelde na afloop van het duel met Rangers blij te zijn met zijn gretige middenvelder. De PSV-trainer gunde de jonge Marokkaan een publiekswissel. "Die had hij echt verdiend", aldus Bosz.

De Apeldoorner had de glansrol van Saibari voorafgaand aan het seizoen niet voorzien. "Ik kende hem alleen van televisie. Maar de power waarmee hij speelt, is heel waardevol voor ons. Wat ik knap vind, is dat Ismael een basisplaats heeft veroverd ten koste van Isaac (Babadi, red.). Niet omdat die slecht presteerde, maar gewoon omdat Ismael het geweldig deed."

Saibari, die onder Ruud van Nistelrooij definitief bij het eerste van PSV werd gehaald en hem daar nog altijd dankbaar voor is, lijkt voorlopig niet meer uit het PSV-elftal te denken. Ook al heeft hij voor zijn specifieke positie concurrentie van Babadi, Malik Tillman én Guus Til. "Of ik nu een vaste basisplaats heb veroverd? Nou, dat moet je de trainer vragen", aldus Saibari.