Ajax verlengt contract veelbelovende Fitz-Jim en stalt hem bij Excelsior

Kian Fitz-Jim heeft zijn contract bij Ajax verlengd tot en met de zomer van 2027. De twintigjarige middenvelder zal voorlopig niet in het shirt van de Amsterdammers spelen; hij vertrekt op huurbasis naar Excelsior.

Het oude contract van Fitz-Jim liep tot medio 2024. Fitz-Jim kwam in 2019 over van AZ en maakte begin dit jaar zijn debuut voor de hoofdmacht van Ajax. Eerder speelde de Nederlands jeugdinternational 88 wedstrijden voor de beloften.

Bij Excelsior moet Fitz-Jim als vervanger dienen voor Lennard Hartjes, die door een knieblessure lange tijd uit de roulatie is. "Daarom hadden we de wens om creativiteit toe te voegen aan ons middenveld", zegt technisch manager Niels van Duinen.

"Kian is iemand die we al langer volgen en perfect past bij onze speelwijze. Met de verlenging van zijn contract geeft Ajax aan veel vertrouwen in hem te hebben en zelf ziet Kian Excelsior als ideale tussenstap richting een toekomst in Ajax 1. Er waren veel clubs die interesse in hem hadden, maar hij kiest bewust voor ons", zegt Van Duinen.