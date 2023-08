Chelsea ontsnapt aan League Cup-afgang, Danjuma redt Everton met eerste goal

Chelsea is woensdagavond ontsnapt aan een blamage in de League Cup. De zesvoudig kampioen won met de hakken over de sloot van AFC Wimbledon, een subtopper op het vierde niveau in Engeland. Ook Everton won met de nodige moeite.

Chelsea begon met de nodige reserves aan het duel met Wimbledon, waardoor oud-PSV'er Noni Madueke voor het eerst dit seizoen mocht starten. Ook was er een basisplek voor Ian Maatsen, die door bondscoach Ronald Koeman opgenomen is in de voorselectie van Oranje.

Met Maatsen en Madueke had Chelsea, dat dit seizoen wéér tientallen miljoenen uitgaf aan spelers, het opvallend lastig met Wimbledon. De League Two-club kwam zelfs op voorsprong door een benutte strafschop van James Tilley.

Op slag van rust stond Madueke op. De buitenspeler versierde een strafschop en benutte die vervolgens zelf. In de tweede helft bracht Chelsea meer grote namen binnen de lijnen, waarna Enzo Fernández met de 2-1 een blamage voorkwam.

Danjuma heeft eerste doelpunt te pakken

Ook Everton had het opvallend lastig met een League Two-club. De hekkensluiter van de Premier League kwam met 1-0 achter bij Doncaste, maar sloot de wedstrijd door doelpunten van Beto en Arnaut Danjuma alsnog winnend af.