Luuk de Jong zet deur naar Oranje op een kier na 'heerlijke' avond met PSV

Luuk de Jong kon zijn geluk woensdag niet op nadat hij met PSV de groepsfase van de Champions League had bereikt. De spits gaf zijn ploegmaten een compliment en had ook nog een boodschap voor bondscoach Ronald Koeman.

PSV walste met 5-1 over Rangers FC heen, wat ruimschoots voldoende was na het 2-2-gelijkspel een week eerder. Daardoor gaan de Eindhovenaren voor het eerst sinds 2018 de groepsfase van het miljoenenbal in. De in bloedvorm verkerende De Jong had met een goal en een assist een hoofdrol.