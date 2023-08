Wending in zaak-Eiting: Volendam mag transfer naar Twente niet dwarsbomen

Delen via E-mail

Carel Eiting heeft de arbitragezaak tegen zijn club FC Volendam in tweede instantie toch gewonnen. Daarmee ligt de weg voor Eiting naar FC Twente open.

Eiting werd twee weken geleden nog in het ongelijk gesteld door de commissie. De 25-jarige middenvelder en FC Volendam waren het niet eens over de financiële voorwaarden voor een overgang naar Twente.

Volgens Eiting kon hij door een clausule in zijn tot medio 2025 lopende contract voor een bedrag van 400.000 euro weg. Dat was volgens FC Volendam niet aan de orde en de arbitragecommissie ging daarin mee. Er werd geoordeeld dat Volendam nooit de kans heeft gehad om "normaal" te onderhandelen met Twente en dat een transfer niet onnodig geblokkeerd is.