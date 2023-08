Van Bommel boekt opnieuw succes met Antwerp: na drie prijzen ook CL-debuut

Delen via E-mail

Royal Antwerp heeft zich woensdag geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. 'The Great Old' won met 1-2 bij AEK na de 1-0-zege van vorige week. Invaller Gyrano Kerk maakte een belangrijke treffer voor de bezoekers.

Voor Antwerp wordt het zijn eerste optreden in de Champions League. Het was woensdag af en toe nog wel billenknijpen voor de ploeg van trainer Mark van Bommel.

In de eerste helft lag het tempo enorm hoog. AEK, met Nordin Amrabat in de basis, was iets dreigender, maar de Griekse topclub kreeg relatief weinig kansen. Naarmate het duel vorderde, kreeg Antwerp meer grip op de opponent.