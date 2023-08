PSV overklast Rangers en gaat samen met Feyenoord de Champions League in

PSV heeft woensdag het hoofdtoernooi van de Champions League bereikt. De Eindhovenaren wonnen thuis met 5-1 van Rangers, wat voldoende was na het 2-2-gelijkspel een week eerder. Daardoor gaan er twee Nederlandse clubs de groepsfase van het miljoenenbal in.

In een kolkend Philips Stadion maakte Ismael Saibari de eerste twee Eindhovense doelpunten. Voor rust kopte hij de bal op aangeven van Joey Veerman tegen de touwen. Negen minuten na rust maakte de Belg na een acrobatische actie van Luuk de Jong de 2-0.

PSV moest na een tegendoelpunt van Rangers via James Tavernier (op aangeven van voormalig PSV-speler Sam Lammers) nog even vrezen, maar De Jong herstelde de marge al snel met een rake kopbal. PSV sloeg nog twee keer toe. Eerst schoot Veerman raak, daarna tikte Connor Goldson de bal op zeer ongelukkige wijze in eigen doel.

De 5-1-zege was voor voor de ploeg van trainer Peter Bosz na het heenduel (2-2-gelijkspel) ruim voldoende om het tweeluik te winnen. PSV neemt daarmee revanche op Rangers, dat de Eindhovenaren vorig jaar nog de baas was in de play-offs van de Champions League.

Maar belangrijker: PSV keert dankzij de overwinning terug in het miljoenenbal, waarin de club in het seizoen 2018/2019 voor het laatst actief was. Donderdag weet PSV welke tegenstanders het treft in de groepsfase. Om 18.00 uur vindt in Monaco de loting plaats. Ook regerend landskampioen Feyenoord zit dan in de koker.

PSV walst na moeilijke eerste helft over Rangers heen

Logischerwijs was niemand bij PSV voorafgaand aan de clash van woensdag de wedstrijd van vorig jaar vergeten. De Eindhovenaren verloren in hetzelfde affiche met 0-1 en liepen Champions League-voetbal mis. De schuldige bij het tegendoelpunt? André Ramalho. Toeval of niet: Bosz posteerde de Braziliaan na enkele weifelende optredens de laatste weken op de bank.

Schouten, van oorsprong een middenvelder, kreeg opvallend genoeg centraal achterin de voorkeur boven Ramalho. Verrassingen waren er verder niet in de PSV-basis. Ibrahim Sangaré en Johan Bakayoko behooren ondanks alle transferperikelen "gewoon" tot de startende elf, net als de herstelde verdediger Olivier Boscagli.

Wat zich in de eerste 45 minuten in een sfeervol Eindhovens stadion ontvouwde, was bijna een kopie van het heenduel in Glasgow. PSV was, zoals Bosz dat graag ziet, het meest aan de bal. De ploeg had 60 procent balbezit. Rangers, waar voormalig Feyenoord-spits Cyriel Dessers in de basis stond, probeerde toe te slaan in de tegenstoot.

Het duel had - op een aantal kansen na - in de eerste dertig minuten moeite te ontbranden. Maar daarna kwam het alsnog volledig los. De eerste goede Schotse counter leidde voor Dessers tot een een-op-een met PSV-goalie Walter Benítez, maar de Belg faalde.

Daarna bestormde PSV het Schotse doel. Saibari, die het seizoen op de bank begon maar zich de voorbije weken in de PSV-basis heeft gespeeld, stuitte na een voorzet vanaf links van Dest op de doelman van Rangers. Een aantal minuten later was het wél raak voor de Belg na opnieuw een goede voorzet vanaf de linkerkant. Veerman legde de bal panklaar op het hoofd de 21-jarige Saibari, die binnenknikte.

1:11 Afspelen knop Saibari kopt PSV op voorsprong tegen Rangers

Saibari beleeft mooie avond

Het bleek een voorbode voor de fraaie avond die Saibari zou beleven, want in de 54e minuut was het weer raak voor hem. De Jong leverde de bal op een presenteerblaadje af, waarna Saibari de bal alleen nog maar hoefde binnen te tikken. PSV zat op rozen en zocht naar de 3-0, die er via opnieuw Saibari zelfs bijna kwam. Rangers-doelman Butland had een goede redding op zijn schot in huis.

Redelijk uit het niets kwam Rangers tóch terug in het duel. Invaller en oud-PSV-spits Lammers gaf goed voor op aanvoerder Tavernier, die via Sergiño Dest binnenwerkte.

Even leek het spannend te worden, tot De Jong PSV met een - voor hem zo kenmerkende - kopbal op aangeven van Noa Lang weer aan de leiding bracht. Voor de Eindhovense club was de wedstrijd daarna in de tas. Freewheelend kon de ploeg van Bosz op zoek naar meer doelpunten, die er ook kwamen. Veerman haalde na 78 minuten doeltreffend uit in de verre hoek.

En in de 81e minuut schoot Rangers-verdediger Connor Goldson na een misverstand met doelman Butland nog in eigen doel. Het was typerend voor de avond voor PSV én Rangers, die voor de ene club geweldig en de andere club rampzalig uitpakte.