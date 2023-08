UEFA reageert eindelijk in zaak-Rubiales: 'Niet nodig hem twee keer te schorsen'

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin vindt het voorlopig niet nodig om Luis Rubiales namens zijn eigen bond te bestraffen voor zijn wangedrag na de WK-finale. De Sloveen wijst erop dat de Spaanse bondsvoorzitter al voor minimaal negentig dagen is geschorst door de FIFA.

"Hij mag niets doen in het voetbal. Het is niet nodig om hem twee keer te schorsen", laat Ceferin weten in gesprek met L'Équipe. Rubiales is niet alleen de Spaanse bondspreses, maar ook een van de vicevoorzitters van de UEFA.

Het is pas voor het eerst dat de Europese voetbalbond zich uitlaat over het grensoverschrijdende gedrag van Rubiales, die Jennifer Hermoso vol op de mond kuste tijdens de huldiging kort na de WK-finale. De speelster liet meermaals weten dat dit tegen haar zin was. Volgens Rubiales werd er met wederzijdse instemming gekust.

De bondsvoorzitter is nog altijd in functie, ook al riep zijn eigen bond, de RFEF, hem maandagavond op zijn functie neer te leggen.

Tijdens een spoedzitting die vrijdag werd belegd, meldde Rubiales in een 31 minuten durende speech dat hij het slachtoffer is van een mediacampagne en van "vals feminisme". De toespraak leidde tot talloze afkeurende reacties van binnen en buiten de voetbalwereld.

'Natuurlijk was het ongepast'

Ceferin keurt het gedrag van de Spaanse oud-profvoetballer van onder meer Levante af. "Natuurlijk was het ongepast wat hij deed. Dat weten we allemaal. Meer zeg ik er niet over, omdat de tuchtcommissie van de FIFA zal beslissen."

De Sloveen wil wel kwijt dat hij "het jammer vindt dat een dergelijke gebeurtenis de WK-zege van Spanje overschaduwt". Hij hoopt dat er dingen veranderen, zonder in details te treden. "Vandaag heb ik gesproken met Laura McAllister (een andere vicevoorzitter van de UEFA, red.) over de manier van omgang met elkaar. We moeten daarnaar kijken."