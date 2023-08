AZ opnieuw zonder Clasie in voor Nederlands voetbal cruciaal Europees duel

In de jacht op een plaats in de groepsfase van de Conference League moet AZ het donderdag zonder Jordy Clasie doen. De aanvoerder is nog niet hersteld van een blessure en mist daardoor ook de return tegen SK Brann in Noorwegen.

"Als hij niet speelt, is het hart van het middenveld een extra item", zo wordt trainer Pascal Jansen woensdag geciteerd door de website van AZ. Zonder de 32-jarige Clasie speelden de Alkmaarders afgelopen week teleurstellend met 1-1 gelijk tegen SK Brann.

Pijnlijk was dat AZ nauwelijks mogelijkheden kreeg tegen de Noorse subtopper. "Wij speelden in het heenduel in een te laag tempo en er werden aan beide kanten veel overtredingen gemaakt", zegt Jansen. "Het hoort erbij, maar aan de andere kant: als wij balbezit hebben, zal de bal sneller rond moeten gaan en moeten we meer creëren."

Volgens de coach moet AZ hoe dan ook vol aan de bak om de laatste voorronde door te komen. "Na de wedstrijd van vorige week is het fiftyfifty. Het niveau dat wij hebben gehaald, was niet voldoende om de wedstrijd winnend af te sluiten."

Volg nieuws over AZ Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen Blijf met meldingen op de hoogte

Overwinning AZ cruciaal voor positie op coëfficiëntenlijst

Met het oog op de situatie van Nederland op de UEFA-coëfficiëntenlijst is het cruciaal dat AZ afrekent met SK Brann, ook omdat voor FC Twente het doek waarschijnlijk zal vallen tegen Fenerbahçe na de 5-1-nederlaag in Istanboel.

Met twee zomerse afvallers zou het voor Nederland lastig worden om Frankrijk voor te blijven in de strijd om plek vijf. Mocht de Eredivisie aan het einde van het seizoen nog steeds vijfde staan, dan mogen er in het seizoen 2025/2026 minimaal drie Nederlandse teams deelnemen aan de Champions League.

Het treffen tussen SK Brann en AZ begint donderdag om 19.00 uur. Vorig seizoen schopte de ploeg van Jansen het nog tot de halve finales van de Conference League, waarin de latere winnaar West Ham United te sterk bleek.