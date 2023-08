Potindeling Champions League bekend: PSV in pot 3, Feyenoord tussen de elite

Nu met PSV, Royal Antwerp en FC Kopenhagen de laatste Champions League-deelnemers bekend zijn, staat ook de potindeling voor de loting van de groepsfase van donderdag vast. Feyenoord zit zoals bekend in pot 1 , PSV is ingedeeld in pot 3.

Door zijn geplaatste status ontloopt Feyenoord bekerhouder Manchester City, Europa League-winnaar Sevilla, FC Barcelona, Napoli, Bayern München, Paris Saint-Germain en Benfica.

PSV, dat woensdag Rangers FC overklaste in de play-offs, kan sowieso niet aantreden tegen 'potgenoten' Shakhtar Donetsk, Red Bull Salzburg, AC Milan, SC Braga, Lazio, Rode Ster en FC Kopenhagen. Een Eredivisie-onderonsje is uitgesloten: clubs uit hetzelfde land kunnen elkaar niet treffen.

Het is voor het eerst sinds het seizoen 2018/2019 dat twee Nederlandse clubs meedoen aan de groepsfase. Destijds ging het om Ajax, dat de halve finales bereikte, en PSV.

Nederland volgend jaar sowieso met twee teams in CL

Volgend jaar zijn sowieso twee Eredivisie-teams van de partij in het hoofdtoernooi. Door het coëfficiëntensucces kwalificeert zowel de kampioen als de vicekampioen van dit seizoen zich rechtstreeks voor het miljardenbal. De nummer drie van de Eredivisie mag instromen in de voorronde.

Door de kwalificatie van PSV voor de groepsfase verdient Nederland vier bonuspunten, oftewel 0,8 punten voor de coëfficiëntenlijst. Daarmee verstevigde de Eredivisie zijn vijfde plaats in de cyclus 2019-2024. Houdt Nederland deze plek vast tot en met het einde van het seizoen, dan is de Eredivisie in het seizoen 2025/2026 met minimaal drie clubs vertegenwoordigd in de Champions League.

De loting begint donderdag om 18.00 uur en is te volgen via een liveblog van NU.nl. De eerste speelronde is op 19 en 20 september.